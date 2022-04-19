Ankara İtfaiyesinde görev alacak 150 personelin eğitimi devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ataması gerçekleştirilen 150 itfaiyeciye verilen eğitimlerin devam ettiğini bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, ataması yeni yapılan 150 itfaiyeciye Ankara İtfaiyesi merkez yerleşkesinde düzenlenen "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitiminin ardından sahadaki görevlere hazırlamak amacıyla "Temel İtfaiyecilik" eğitimi verilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, mayısa kadar sürecek teorik ve uygulamalı eğitimlere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Araç ve araç üstü ekipman tanıtımı, motopomp, dalgıç pompa, sel ve su baskınlarına müdahale, kişisel koruyucu ekipmanları kuşanma ve temiz hava solunum cihazı, termal kamera ve gaz ölçüm cihazları kullanımı, yangına müdahale, yangın söndürme teknikleri, yangın söndürme usulleri, yangın söndürme maddeleri, sevk organizasyon, ekip çalışması, haberleşme, yangın yerindeki tehlikeler, labirent merkezinde kapalı, karanlık ve dar alanlar ile dumanlı ortamlarda yangın yerinin tespiti, kazazede kurtarma ve kurtarma becerileri, kurtarma ekipmanları ve kullanımı ile ekip çalışması, yangına müdahale organizasyonu, itfaiye araçları ve ekipmanlarıyla yangına müdahale konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilecek."???????