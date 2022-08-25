Gölgesinde otururken kayan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti Güncel Haberler Şırnak Devlet Hastanesi Hastane önünde bekleyen insanlar Gölgesinde otururken kayan tırın altında kalan sürücü öldü ŞIRNAK - Şırnak'ta gölgesinde otururken, kayan tırın altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. Şırnak Devlet Hastanesi Hastane önünde bekleyen insanlar Gölgesinde otururken kayan tırın altında kalan sürücü öldü ŞIRNAK - Şırnak'ta gölgesinde otururken, kayan tırın altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. Namaz Dağı mevkisinde Ahmet Ökmen yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır yokuşu çıkamadı. Ökmen, yakınlarda bulunan tanıdıklarından yardım istedi. Bu sırada Ökmen, tırda bulunan oğlu ve diğer bir kişi ile araçtan indi. Gölgesinde oturup yardım bekledikleri tırın aniden kayması sonucu iki kişi kaçarken, Ökmen ise aracın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce hayatını kaybettiği belirlenen Ökmen'in cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Faruk Küçük Şırnak Devlet Hastanesi Şırnak Güncel Haberler

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