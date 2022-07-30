Son dakika haberleri | 'GÖÇMEN' İHBARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ - Haberler

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Son dakika haberleri | 'GÖÇMEN' İHBARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Gelen son dakika haberine göre BURDUR'da lastiği patlayınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıkan kapalı kasa kamyonete yardım için gidenler, araçta kaçak göçmen bulunduğu ihbarı yaptı.

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BURDUR'da lastiği patlayınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıkan kapalı kasa kamyonete yardım için gidenler, araçta kaçak göçmen bulunduğu ihbarı yaptı. Olay yerine gelen polis kaza yerindeki incelemece mülteciye rastlamadı.

İstanbul'dan Antalya'ya giden Tolga T. (38), kullandığı 07 R 3525 plakalı kapalı kasa kamyonetin sol ön lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek Burdur- Antalya Çevreyolu'nda refüje çıktı. Kazayı görenler polise 'Çevreyolunda bir araçtan kaçak göçmenler indiriliyor' ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İncelemede araçta kaçak göçmen olmadığı belirlendi.

Araç çekiciye yüklenerek Antalya'ya götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tragger Antalya Burdur Güncel Haberler Son Dakika

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