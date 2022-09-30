Son dakika haberleri... Göbeklitepe Kazakistan'da tanıtılıyor

Kazakistan Milli Müzesi'nde "Tarihin sıfır noktası: Göbeklitepe" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği sergide, 12 bin yıllık geçmişe sahip Şanlıurfa'nın Örencik Köyü yakınlarında yer alan Göbeklitepe arkeolojik kazı alanından 30 fotoğraf yer alıyor.

Kazakistan Milli Müzesi'ndeki serginin açılış törenine, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin yanı sıra Kazak milletvekilleri, arkeologlar, yabancı misyon temsilcileri, üniversite öğrencileri ve basın mensupları katıldı.

Astana YEE Müdürü Vekili Almagül İsina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiye gelen ziyaretçilere, Göbeklitepe'deki kazı çalışmaları ve burada gün yüzüne çıkartılan taş heykeller hakkında kapsamlı bilgi verildiğini söyledi.

İsina, sergiyi özellikle başkent Astana'da yerli ve yabancı ziyaretçilerin en sık uğrak yeri olan Kazakistan Milli Müzesi'nde açtıklarını belirterek, "Sergi kapsamında, Göbeklitepe tanıtım filmi de müzenin giriş katındaki büyük ekranda bir hafta boyunca hem Kazakça hem İngilizce altyazılı olarak gösterilecek." dedi.

Sergi, 6 Ekim'e kadar gezilebilecek.