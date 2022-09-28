Son dakika haberleri | Giresun'da yaralı bulunan şahin ve ibibik koruma altına alındı
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Gelen son dakika haberine göre Giresun'da, yaralı halde bulunan şahin ve ibibik kuşu tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
Giresun'da, yaralı halde bulunan şahin ve ibibik kuşu tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler ibibik kuşu, Bulancak ilçesine bağlı Bahçeli köyünde ise vatandaşlar şahin buldu.
Yaralı haldeki kuşlar, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Koruma altına alınan ibibik ve şahin, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel