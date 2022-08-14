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Son dakika haberleri | Giresun'da trafik levhasına çarpan otomobildeki kadın öldü

Son dakika haberleri | Giresun'da trafik levhasına çarpan otomobildeki kadın öldü

Son dakika haberleri: Giresun'da otomobilin tünel girişindeki levhaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Giresun'da otomobilin tünel girişindeki levhaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gürcistan vatandaşı N.G. idaresindeki AL014II yabancı plakalı otomobil, Espiye ilçesindeki Karadeniz Sahil Yolu Arıdurak tüneli girişinde, kontrolden çıkarak trafik levhasına çarptı.

Araçta bulunan Narmia A, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ile otomobilde bulunan S.N ise yaralı olarak Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Gürcistan Giresun Güncel Haberler Son Dakika

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