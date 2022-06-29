Son dakika gündem: Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü (3) Son dakika gelişmesine göre ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTGiresun'un Dereli ilçesinde, tartıştığı oğlu Ömer Kurt'u (55) tabancayla öldüren Ahmet Kurt (79), çıkarıldığı mahkeme tarafından yaşı ve sağlık durumu nedeniyle konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST Giresun'un Dereli ilçesinde, tartıştığı oğlu Ömer Kurt'u (55) tabancayla öldüren Ahmet Kurt (79), çıkarıldığı mahkeme tarafından yaşı ve sağlık durumu nedeniyle konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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