Son dakika haberi! Kamyonetin uçuruma devrildiği kazada 2 kişi öldü Güncel Haberler Son dakika haber: Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 28 TB 381 plakalı kamyonet, Akdarı Mahallesi Topçuluyanı mevkisinde uçuruma devrildi. Kazada araçta bulunan Mustafa ve eşi Hanife Zıvalı, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mahmut Deniz Zıvalı ise Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Güncel Kaynak: AA / Aytekin Özdemir Yağlıdere Giresun Güncel Haberler Son Dakika

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