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Son dakika haberleri... Giresun'da eski çalıştığı iş yerinden mutfak tüpü çalan şahıs tutuklandı

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Son dakika haberleri... Giresun'da eski çalıştığı iş yerinden mutfak tüpü çalan şahıs tutuklandı

Son dakika haberine göre Giresun'da, eski çalıştığı iş yerinden 400 mutfak tüpü çaldığı belirlenen şahıs tutuklandı.

Giresun'da, eski çalıştığı iş yerinden 400 mutfak tüpü çaldığı belirlenen şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Teyyaredüzü Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden son 4 ay içerisinde 400 mutfak tüpünün çalınması üzerine jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin, fiziki ve teknik takipleri sonucu hırsızlık olayını iş yerinin eski çalışanlarından Ü.H. ile arkadaşları B.Y. ve K.B'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Saklandıkları ikamette gözaltına alınan şüphelilerin, mutfak tüplerini piyasaya uygun fiyattan sattıkları ve bu yolla yaklaşık 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.H. tutuklandı, diğer iki şahıs ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Jandarma Giresun Güncel Haberler Son Dakika

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