Son dakika haberleri... Giresun'da 8 köpek yavrusu vahşi hayvan tarafından öldürüldü Güncel Haberler Son dakika haberleri: Giresun'un Güce ilçesinde "Sibirya kurdu" cinsi 8 yavru köpeğin, vahşi hayvan saldırısında öldüğü belirlendi. Giresun'un Güce ilçesinde "Sibirya kurdu" cinsi 8 yavru köpeğin, vahşi hayvan saldırısında öldüğü belirlendi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Güce ilçesi Yaşmaklı Ağaçbaşı Yaylası Atkoyağı obasında yaşayan Nermin Pusti, dün kendisine ait "Sibirya kurdu" cinsi 3 günlük 8 yavru köpeği ölmüş halde ormanlık alanda buldu. Pusti'nin şikayeti üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Koruma Timi ve Güce İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından araştırma başlatıldı. Veteriner hekimin de katıldığı araştırmada, yavru köpeklerin vahşi hayvan saldırısı sonucu öldüğü tespit edildi. Güncel Kaynak: AA / Atakan Çıtlak Jandarma Hisarcık Giresun Güncel Haberler Son Dakika

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