Son dakika haberleri! Geyve'de orman yangınlarına karşı iş başı eğitimi yapıldı - Haberler

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Son dakika haberleri! Geyve'de orman yangınlarına karşı iş başı eğitimi yapıldı

AA - İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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Son dakika haberleri! Geyve'de orman yangınlarına karşı iş başı eğitimi yapıldı

Gelen son dakika haberine göre Geyve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında iş başı eğitimi yapıldı.

GEYVE, SAKARYA (AA) - Geyve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında iş başı eğitimi yapıldı.

Eğitimde, olası yangına karşı hareket kabiliyeti, reaksiyon süresi, kriz ve stres yönetimi, yangın öncesi, yangın esnasında ve yangın sonrasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili orman yangınlarına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanım, iş güvenliği, orman yangınlarında kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar hakkında personele bilgiler verildi.

Eğitimin ardından düzenlenen tatbikatta, orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar kapsamında, arazöz, su tankeri ve ilk müdahale araçlarında bulunması gereken her türlü malzeme ile kullanılması gereken ekipmanlar, su ve köpük kullanımı, hortum serme ve el aletleriyle ilgili uygulamalar gerçekleştirildi.

Geyve Orman İşletme Müdürü Celalettin Kaba, bu yıl yeşil vatanı korumak için ateş savaşçılarının çalışmalarının süreceğini belirterek, yangınsız bir sezon geçirilmesini temenni etti.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü, Tragger, Yangın, Geyve, Güncel, Haberler

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