Son dakika haberleri | Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Bauer ile görüştü Güncel Haberler Son dakika haberleri: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile telefonda görüştü. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Güler ve Bauer'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede NATO'daki güncel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Fırat Taşdemir Yaşar Güler Güncel Haberler Son Dakika

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