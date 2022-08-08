Son dakika haber... GEMİDE 242 KİLO KOKAİNİN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYONDA ŞÜPHELİLER ADLİYEDE Son dakika gelişmesine göre TEKİRDAĞ'da Brezilya'dan gelen kuru yük gemisinde 242 kilo kokainin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 21 personelden 8'i serbest bırakıldı, 13'ü adliyeye sevk edildi. TEKİRDAĞ'da Brezilya'dan gelen kuru yük gemisinde 242 kilo kokainin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 21 personelden 8'i serbest bırakıldı, 13'ü adliyeye sevk edildi. Brezilya'dan gelecek kuru yük gemisinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar yapıldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gemi, 1 ay boyunca takibe alındı. Türk karasularına giriş yaptıktan sonra Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki limana çekilen gemide, 31 Temmuz'da arama yapıldı. Dalgıçların iskele kıç altındaki kinistin yuvası içinde yaptığı aramada; 200 paket halinde 242 kilogram kokain ele geçirildi, gemideki 21 personel gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i ifadeleri sonrası serbest bırakıldı, 13'ü de bugün adliyeye sevk edildi. 9'u Filipinli, 4'ü Güney Koreli şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Brezilya Tekirdağ Güncel Haberler Son Dakika

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