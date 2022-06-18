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Son dakika haberleri | Geç kalan öğrencileri sınava polis yetiştirdi

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Tayyar - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Geç kalan öğrencileri sınava polis yetiştirdi TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan öğrencilerin yardımına koşan polis ekipleri zamanla yarıştı.

Geç kalan öğrencileri sınava polis yetiştirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan öğrencilerin yardımına koşan polis ekipleri zamanla yarıştı.

Zafer Mahallesi'nde gireceği YKS öncesi yanlış okula giden bir öğrenci çaresiz kalınca yardımına polis yetişti. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, zor durumda kalan öğrencinin imdadına koştu. Öğrenci, polis tarafından ekip otosuyla Çobançeşme Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu'ndaki sınav adresine yetiştirildi. Koşar adımla okula giren öğrenci, polis memurlarına teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Güncel

Hisarcık Çorlu Güncel Haberler Son Dakika

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