Son dakika haberleri: Gebze'de boya fabrikasında yangın (1) Son dakika haberi: KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında yangın çıktı. KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor. Gebze'de bir boya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan yoğun duman yükselirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Güncel İtfaiye Gebze Güncel Haberler Son Dakika

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