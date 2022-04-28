Son dakika haberleri | Gaziyi, 'Kim olursa olsun' diyerek dövüp, hastanelik ettiler

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Kıbrıs gazisi Abdullah Al (68), fırında tartıştığı 3 kişi tarafından dövüldü. Aldığı tekmeler nedeniyle bağırsağı yırtılan ve ameliyat edilen Al, "Dövdükleri sırada beni tanıyan biri dönüp, 'Abdullah Amca gazi vurmayın, etmeyin' dedi. Fakat saldırganlar 'Kim olursa olsun' diyerek saldırmaya devam etti" dedi.

Abdullah Al, 24 Nisan'da pide almak için Güney Mahallesi, Tuğrul Caddesi'ndeki fırına gitti. Burada tanımadığı bir kişi ile tartışan Abdullah Al, çıkışta 3 kişi tarafından tekme tokat dövüldü. Aldığı darbeler nedeniyle Abdullah Al yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Gelen polislerle merkeze giderek şikayetçi olan Abdullah Al, daha sonra Körfez Devlet Hastanesi'ne gitti. Buradan da Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Abdullah Al, kontrollerinin ardından eve gönderildi. Evinde fenalaşan Abdullah Al, bu kez İzmit'te özel bir hastaneye başvurdu. Bağırsağının yırtıldığı tespit edilen Abdullah Al, ameliyata alındı.

Öte yandan gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.