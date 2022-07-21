Son dakika haberleri | Gaziantep'teki trafik kazasında 2 sürücü yaralandı Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. D.G'nin (28) kullandığı 59 ADJ 149 plakalı otomobil, F.B (41) idaresindeki hafif ticari araç, Kozdere Mahallesi Zincirli Kavşağında çarpıştı. Yaralanan sürücüler, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan F.B, Gaziantep'e sevk edildi. AA / Zekeriye Şimşek - Güncel Gaziantep Tragger Güncel Haberler Son Dakika

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