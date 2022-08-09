Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eydibaba Mahallesi'nde bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Ekipler, aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, araçtaki 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel AA / Fırat Özdemir Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.