Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eydibaba Mahallesi'nde bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.
Ekipler, aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, araçtaki 3 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Fırat Özdemir - Güncel