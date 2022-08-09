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Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Son dakika haberleri | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eydibaba Mahallesi'nde bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.

Ekipler, aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, araçtaki 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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