Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 140 gram eroin ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 140 gram eroin ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, Barak Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.Y. ve Z.O'nun üst aramasında 140 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel