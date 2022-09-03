Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 140 gram eroin ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 140 gram eroin ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Barak Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.Y. ve Z.O'nun üst aramasında 140 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title