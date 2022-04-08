Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 8 farklı mahallede operasyon düzenledi. 163 polisin katıldığı eş zamanlı operasyona, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de dronla destek verdi. Şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklar ile caddelerin zırhlı araçlar ve özel harekat polislerince ablukaya alındığı operasyonda, bazı adreslerin kapıları koçbaşıyla kırıldı. Arama yapılan adreslerde, 100 uyuşturucu hap, 36 gram esrar, 2 gram metamfetamin ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.