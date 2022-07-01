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Son dakika... Gaziantep'te trafik kazaları kameralara yansıdı

AA - Güncel
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Son dakika haber... Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Kentin çeşitli noktalarındaki KGYS kameraları, farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazalarını kaydetti.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Mücahitler Mahallesi'nde yasak olmasına rağmen sola dönen otomobile başka otomobilin çarpma anı ve devamında aracın yan yatması, İncilipınar Mahallesi'nde kavşağa kontrolsüz giren iki otomobilin çarpışması yer alıyor.

Sani Konukoğlu Bulvarı'ndaki ışıkta duran tırın geri geri giderek otomobile çarpması da kayda girdi.

Müdürlük, görüntünün yer aldığı sosyal medya paylaşımında "Değerli sürücüler, trafikte her kural acı bir tecrübe sonucunda ortaya çıkmıştır. Lütfen trafik düzeni ve güvenliği için tüm kuralları ilke edinmeyi unutmayın, güvenliğinizi şansa bırakmayın." uyarısında bulundu.

AA / Güncel

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