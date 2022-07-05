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Son dakika haberleri... Gaziantep'te terör örgütüne yardımdan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te terör örgütüne yardımdan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Son dakika habere göre Gaziantep'te "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü dönemde kente gelerek eylem arayışı içerisinde olduğu iddiasıyla 2018'de yakalanıp tutuklanan ve halen cezaevinde bulunan M.H.Ö'ye yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen O.D, düzenlenen operasyonla yakalandı.

O.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Terörle Mücadele Şubesi Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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