Son dakika haberleri! Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı
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Son dakika haber: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tartıştığı karısını öldürdükten sonra polise teslim olan koca tutuklandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tartıştığı karısını öldürdükten sonra polise teslim olan koca tutuklandı.
Aydınlık Mahallesi Göz Caddesi'ndeki evinde dün tartıştığı karısı Zeliha D'yi (41) öldüren Süleyman D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Süleyman D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel