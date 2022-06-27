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Son dakika haberleri: Gaziantep'te tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe merkezinde bir araç durduruldu.

Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 47 madeni para ele geçirildi.

Araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Gaziantep Tragger Nurdağı Güncel Haberler Son Dakika

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