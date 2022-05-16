Son dakika gündem: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan sendika başkanı hafif yaralandı - Haberler

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Son dakika gündem: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan sendika başkanı hafif yaralandı

AA - İrfan Aydoğdu - Güncel
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan bir sendikanın il başkanı bacağından yaralandı.

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan bir sendikanın il başkanı bacağından yaralandı.

Öz Taşıma İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Oğuz Alıcı, İncilipınar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle akrabası olan M.İ.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Bacağından hafif şekilde yaralanan Alıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

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