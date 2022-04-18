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Son dakika haberleri! Gaziantep'te silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Gaziantep'te silahlı kavgada, arada kalan kadın hayatını kaybetti.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahlı kavgada, arada kalan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesinde iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine silahla ateş etmeye başladı.

O sırada evinin önünde çay içen iki çocuk annesi Fatma Küçük'e (42) mermi isabet etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Küçük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Dumlupınar, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Haberler

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