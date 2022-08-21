Son dakika haberleri! Gaziantep'te şarampole devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberler... Gaziantep'in Nizip ilçesinde, römorklu traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde, römorklu traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Keklik Köyü yakınlarında A.A'nın (42) kullandığı römorklu traktör, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yaklaşık 3 metre derinliği olan şarampole devrildi. Kazada traktördeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güncel Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! Gaziantep'te şarampole devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.