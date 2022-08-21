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Son dakika haberleri! Gaziantep'te şarampole devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Gaziantep'te şarampole devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Son dakika haberler... Gaziantep'in Nizip ilçesinde, römorklu traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, römorklu traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Keklik Köyü yakınlarında A.A'nın (42) kullandığı römorklu traktör, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yaklaşık 3 metre derinliği olan şarampole devrildi.

Kazada traktördeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

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