Son dakika haberleri! GAZİANTEP'TE SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ: 3 GÖZALTI
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Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde,100 bin dolarlık sahte banknot ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde,100 bin dolarlık sahte banknot ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para taşındığı bilgisi üzerine Atatürk Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Araçta ve içinde bulunanların üst aramasında, 10 bin adet 100 dolarlık sahte banknot ile 1 av tüfeği ve 10 fişek ele geçirildi. Sahte para ve tüfeğe el koyan ekipler, otomobilde bulunan ismi açıkanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel