Son dakika haberleri... Gaziantep'te PKK operasyonu: 3 gözaltı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te, polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. GAZİANTEP'te, polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında; terör örgütü içinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 teröristi, gizlendikleri adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Adreslerinde çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ile birlikte yakalanan ve ismi açıklanmayan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş Emniyet Müdürlüğü PKK Güncel Haberler Son Dakika

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