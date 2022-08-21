Son dakika haberleri... Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Güncel Haberler Son dakika haberleri: Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Hisar Mahallesi mevkisinde A.T (33) yönetimindeki 34 HT 0013 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halindeki 16 yaşındaki Hasan K'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Hasan K, kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü A.T. ve motosiklette yolcu olarak bulunan M.K'nin (18) hastanedeki tedavisi sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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