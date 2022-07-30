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Son dakika haberleri... Gaziantep'te "maganda kurşunu" isabet eden çocuk öldü

Son dakika haberleri... Gaziantep'te 'maganda kurşunu' isabet eden çocuk öldü

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde rastgele silahla ateş ederek 15 yaşındaki çocuğun ölmesine neden olan zanlı yakalandı.

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde rastgele silahla ateş ederek 15 yaşındaki çocuğun ölmesine neden olan zanlı yakalandı.

Girne Mahallesi'nde sokakta oynayan Hasan Mert Üzüm'e (15), nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunu isabet etti.

Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü çalışma sonucunda ise Üzüm'ün yaşamını yitirmesine neden olan zanlı yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Vali Davut Gül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Maganda kurşunuyla Hasan Mert Üzüm kardeşimizi öldüren kişi, Gaziantep emniyetimizin başarılı çalışmasıyla yakalanmıştır. Hak ettiği cezayı alacağına inanıyor, yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Hasan Mert Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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