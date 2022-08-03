Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 2 GÖZALTI - Haberler

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Son dakika haberleri... GAZİANTEP'TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Bir son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik savcılık kararıyla bir ev ve araçta arama yaptı. Aramalarda; 4 bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ile 99 gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Sigara ve saatlere el koyan ekiplerce gözaltına alınan ismi açıklanmayan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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