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Son dakika haberleri... Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı

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Son dakika haberleri... Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Gaziantep'te, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek gözaltına alınan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Gaziantep'te, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek gözaltına alınan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen evden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Merkez Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen evden hırsızlıklarda 600 bin lira değerinde eşya çalınmasına ilişkin çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Ekipler, hırsızlık zanlıları O.S. ve D.A'yı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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