Son dakika haberleri | Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 zanlıdan 12'si tutuklandı. Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 zanlıdan 12'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 28 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 34 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda, çeşitli çalıntı malzemeler de ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 zanlıdan 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 16'sı serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler Son Dakika

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