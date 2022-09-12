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Son dakika haberleri! Gaziantep'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

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Son dakika haberleri! Gaziantep'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberler: Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep 4. OSB'de bulunan halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bu arada, bazı fabrika çalışanları yangına müdahale çalışmalarını görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Gaziantep OSB Güncel Haberler Son Dakika

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