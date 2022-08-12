Son dakika haberleri... Gaziantep'te çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te çiftlik evinde 860 kök kenevir ile 30 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. Gaziantep'te çiftlik evinde 860 kök kenevir ile 30 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Şehitkamil ilçesi Karahöyük Mahallesi'nde bir çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 şüpheliyi tespit etti. Ekiplerin önceki gün dron yardımıyla şüphelilerin evine yaptığı operasyonda, 860 kök kenevir, 30 kilogram kubar esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Kenevirler jandarma ekiplerince imha edildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Bu arada operasyon dron kamerasıyla görüntülendi. Güncel AA / Okan Coşkun Gaziantep Jandarma Kenevir Güncel Haberler Son Dakika

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