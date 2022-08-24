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Son dakika haberleri! Gaziantep'te bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

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Son dakika haberleri! Gaziantep'te bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'da Nurtepe Mahallesi'nde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Ekipler, M.H'nin silahla öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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