Son dakika haberleri! Gaziantep'te binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Son dakika haberleri! Gaziantep'te binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
Son dakika haberleri! Gaziantep'te binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika habere göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, çatı katındaki odada çıkan yangın hasara neden oldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, çatı katındaki odada çıkan yangın hasara neden oldu.

Atatürk Mahallesi'ndeki 2 katlı evin çatı katındaki odada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Tedbir amaçlı bina sakinlerinin tahliye edildiği yangın nedeniyle odadaki malzemeler kullanılmaz hale geldi.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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