Son dakika haberleri | Gaziantep'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Rıdvan B. (31), Konak Mahallesi'ndeki evine gelen 3 arkadaşıyla tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rıdvan B. bıçaklandı.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri Rıdvan B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Rıdvan B'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı, bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.