Son dakika haberleri! Gaziantep'te aranan terör şüphelisi yakalanıp, tutuklandı

GAZİANTEP'te, terör örgütü DHKP-C propagandası yapma suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli C.S., polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye çıkarılan C.S., tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DHKP-C silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmada 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S.'nin kentte olduğu bilgisine ulaşıldı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler düzenlediği operasyonla C.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S., tutuklanarak cezaevine konuldu.