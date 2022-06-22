Son dakika haberleri... Gaziantep'te 5 kilogram esrar ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberleri... Gaziantep'te 5 kilogram esrar ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te 5 kilogram esrar ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı

Son dakika haberler... Gaziantep'te bir araçta 5 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir araçta 5 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Araçta 5 kilogram esrar ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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