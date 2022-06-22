Son dakika haberleri... Gaziantep'te 5 kilogram esrar ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı Son dakika haberler... Gaziantep'te bir araçta 5 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Gaziantep'te bir araçta 5 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı. Araçta 5 kilogram esrar ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Fırat Özdemir - Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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