Son dakika haberleri... Gaziantep'te 5 kilogram esrar ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı
AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Son dakika haberler... Gaziantep'te bir araçta 5 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Gaziantep'te bir araçta 5 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Araçta 5 kilogram esrar ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Fırat Özdemir - Güncel