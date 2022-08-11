Son dakika haberleri | Gaziantep'te 19 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasına yansıdı Son dakika haberine göre Gaziantep'te 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 19 kişinin yaralandığı kaza, araç kamerasınca kaydedildi. Gaziantep'te 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 19 kişinin yaralandığı kaza, araç kamerasınca kaydedildi. Önceki gün Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi'nde işçileri taşıyan 2 minibüsün çarpışma anı başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sağ şeritte giden işçi servisinin sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu aniden sol şeride geçmesi ve kendisini sollamaya çalışan minibüse çarparak devrilmesi görülüyor. Merkez Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi 154152 No'lu Cadde'de işçileri taşıyan 27 S 3013 ve 27 S 4647 plakalı 2 minibüs çarpışmış, yaralanan 19 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı. Güncel AA / Mehmet Akif Parlak Şehitkamil Gaziantep Tragger Güncel Haberler Son Dakika

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