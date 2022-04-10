Son dakika haberleri! Gaziantep'in ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluşu yıl dönümü kutlandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Araban ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluşu yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İslahiye ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende İlçe Emniyet Müdür Vekili Hasan Boncuk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Boncuk, törendeki konuşmasında, polis teşkilatının her zaman, her koşulda devletinin ve halkının yanında olmayı varlık sebebi kabul ettiğini ve kendisini asla bir güç olarak görmediğini belirtti.

Buradaki törenin ardından ilçe şehitliğinde devam eden program, İlçe Müftüsü Behçet Bilgin'in ettiği dua ile sona erdi.

Nurdağı

Nurdağı Hükümet Konağı önünde yapılan törende, Nurdağı İlçe Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Göl tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitlikte devam eden program duaların ardından tamamlandı.???????

Araban

Araban Kaymakamlığı önünde düzenlenen programda ise İlçe Emniyet Amir Vekili Mahmut Şakir Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.