GAZİANTEP - Bakan Özer: "Bu ülke bizim tahminimizin çok daha ötesinde kıymetli bir ülkedir" Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mezuniyet Töreni Törene katılan öğrenciler ve aileleri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Milli Eğitim Bakanı Özer'in dereceye giren öğrenciye plaket vermesi Mezun olan öğrencilerin kep atması Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali... Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mezuniyet Töreni Törene katılan öğrenciler ve aileleri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Milli Eğitim Bakanı Özer'in dereceye giren öğrenciye plaket vermesi Mezun olan öğrencilerin kep atması Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Davut Gül'ün dereceye giren öğrenciye plaket vermesi Bakan Özer ve protokol üyelerinin öğrencilerle fotoğraf çektirmesi GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. (2) AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel Güncel Haberler

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