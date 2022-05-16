GARAJDA ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL DE YANDI - Haberler

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GARAJDA ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL DE YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BARTIN'ın Amasra ilçesinde, ahşap garaj çıkan yangında içindeki otomobille yandı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, ahşap garaj çıkan yangında içindeki otomobille yandı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Amasra'ya bağlı Saraydüzü köyünde T.S'ye ait ahşap garajda çıktı. Bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan garajdan yükselen dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Otomobil ile birlikte garaj da alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil ve garaj kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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