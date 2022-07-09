Son dakika haberleri! Garajda bulunan insan kemikleriyle ilgili ev sahibinin oğluna tutuklama

AYDIN'da, 2011'de kaybolan Nesip Sürmeli'nin (56) evinin garajında zemine gömülü ve insana ait olduğu değerlendirilen kemiklerin bulunması üzerine cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişi, ifadelerinin ardından serbest kaldı. Başka suçtan cezaevinde tutuklu olan, Sürmeli'nin ev sahibinin oğlu Barış Atacan ise cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Nazilli'ye bağlı Yeni Mahalle'de oturan Nesip Sürmeli, 28 Şubat 2011'de ortadan kayboldu. Sürmeli'den haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. 11 sene boyunca Sürmeli'den herhangi bir ize rastlanılmazken, yakınları ise 2 ay önce bulunması için televizyon programına katıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcılığının talimatıyla dosyayı yeniden açıp, çalışma başlattı. Sürmeli'nin bulunması için özel ekip kurulurken, yakınlarının ifadesine başvuruldu, 2 senelik telefon kayıtları incelemeye alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 45 günlük araştırmayla Sürmeli'nin kaybolduğu tarihte kullandığı cep telefonunun en son Yeni Mahalle 235 Sokak'ta, kendisine ait evin önünden sinyal verdiğini belirledi.