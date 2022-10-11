Son dakika haberleri! Gambiya'da böbrek yetmezliği vakalarında 3 çocuk daha öldü

Son dakika haberine göre Gambiya'da tespit edilen böbrek yetmezliği vakalarında 3 çocuğun daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Gambiya'da tespit edilen böbrek yetmezliği vakalarında 3 çocuğun daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh, ülkede yaşanan böbrek yetmezliği vakalarında 3 çocuğun daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Böylece ülkede salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükselmiş oldu.

Ülkede söz konusu vakalara ilişkin soruşturmaların sürdüğünü belirten Samateh, "Her şeyi bir araya getirmemiz ve çocukların ölümüne neyin yol açtığına dair sonuçlara varmamız gerekiyor. Bunların ilaç mı hastalık mı olduğunu bilmek zorundayız çünkü ilaçlardan önce çocuklar hastaydı." ifadelerini kullandı.

Gambiya'da 69 çocuğun, yerel olarak satılan bir parasetamol şurubunu kullandıktan 3-5 gün sonra hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu ölümlerin ardından ülkede, Hindistan'da Maiden Pharmaceuticals Limited tarafından üretilen 4 şuruba karşı uyarıda bulunmuştu.

Çocukların böbrek sorunlarından hayatını kaybettiğini ve Maiden Pharmaceuticals tarafından üretilen şuruplarda "kabul edilemez" seviyelerde toksin bulduğunu belirten DSÖ, ilaçların şimdiye kadar yalnızca Gambiya'da tespit edilmesine rağmen, ülke dışına dağıtılmış olabileceği konusunda da uyarmıştı.

Hindistan hükümeti de DSÖ'nün Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantı kurmasının ardından söz konusu 4 öksürük şurubuyla ilgili soruşturma emri vermişti.