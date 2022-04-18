Galatasaray evindeki kazanma serisini 4'e çıkardı - Haberler

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Galatasaray evindeki kazanma serisini 4'e çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Galatasaray evindeki kazanma serisini 4'e çıkardı

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte Nef Stadyumu'ndaki galibiyet serisini 4'e çıkardı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte Nef Stadyumu'ndaki galibiyet serisini 4'e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrılarak iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan, bu maçla birlikte sahasındaki son 4 maçın tamamından 3 puan aldı. Cimbom bu süreçte Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray evindeki kazanma serisini 4'e çıkardı

Galatasaray evindeki kazanma serisini 4'e çıkardı

Galatasaray evindeki kazanma serisini 4'e çıkardı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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