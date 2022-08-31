Son dakika haberleri... Fukuşima santralinin bulunduğu ilçede 11,5 yıl sonra ilk kez polis merkezi açıldı Güncel Haberler Son dakika haberler: Japonya'da Fukuşima Dai-içi nükleer santraline ev sahipliği yapan ilçede 11 yıl 5 ay sonra ilk kez bir polis merkezi hizmete girdi. Japonya'da Fukuşima Dai-içi nükleer santraline ev sahipliği yapan ilçede 11 yıl 5 ay sonra ilk kez bir polis merkezi hizmete girdi. 2011'de nükleer sızıntının yaşandığı Fukuşima Dai-içi santralinin yer aldığı bölgede tahliye uyarıları aşamalı şekilde kaldırılmaya devam ediyor. Radyoaktivite nedeniyle bölgede verilen tahliye uyarılarıyla "hayalet kente" dönen Futaba ilçesinde 11 yıl 5 ay sonra ilk kez polis merkezi açıldı. Açılışı için tören düzenlenen polis merkezi, okyanus kıyısındaki santralin 3 kilometre kuzeybatısında, Futaba'nın meskun bir mahalinde hizmete girdi. Merkeze görevlendirilen tek polis memuru Umemiya Hirotaka, "Sakinlerin emniyetli dönüşü sağlanabilsin diye huzuru koruyup ilçeye destek vereceğim" dedi. Bölge sakinleri Mart 2011'deki deprem ve tsunami sonrası nükleer tesiste yaşanan sızıntı sonrası, kıyı ilçeleri Futaba ve Okuma'yı bağlayan polis merkezi ivedilikle kapatılmıştı. Düşük radyasyon seviyelerinin kaydedilmesi sonrası halka, Mart 2020 sonrası ilçenin bu bölgelerine girişe izin verilirken, yeniden iskana izin verilmemişti. Temmuz 2022 itibarıyla, ilçe nüfusunun yüzde 60'ına denk gelen, yaklaşık 1450 hanedeki 3 bin 500 kişi Futaba ilçe sakini olarak kütük kaydını güncellemişti. 11,5 yıl sonra merkezi hükümet bu hafta içi, Futaba'nın kuzeydoğusunda tahliye uyarılarını kaldırırken, bölge sakinlerinin bir kısmı geri dönmeye hazırlanıyor. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan Fukuşima Japonya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Fukuşima santralinin bulunduğu ilçede 11,5 yıl sonra ilk kez polis merkezi açıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.