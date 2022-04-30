Son dakika haberleri: FRENİ BOŞALAN TIR'IN 4 ARACA ÇARPMASI KAMERADA - Haberler

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Son dakika haberleri: FRENİ BOŞALAN TIR'IN 4 ARACA ÇARPMASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Freni boşalan Tır'ın kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Freni boşalan Tır'ın kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kaza anı an be an kaydedildi. Görüntülerde Çevre Yolu kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobille çarpmamak için TIR sürücüsü Ahmet Demir iki otomobilin ortasından geçmeye çalıştığı, kavşağın ortasında bekleyen minibüse ise arkadan çarptığı anlar yer alıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ahmet Demir, Kaza, Güncel, Haberler

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